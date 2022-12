Coronavirus, 316 nuovi contagi e ancora due vittime in provincia

Ammontano a 316 i nuovi positivi scoperti fra i residenti dei comuni pontini nelle ultime 24 ore. Il dato è riportato sul bollettino della Asl di oggi, mercoledì 14 dicembre e porta già a quota 5.207 il conto totale dei contagi registrati in queste prime due settimane del mese.

Per quanto riguarda la mappa dei nuovi casi, se ne registrano 121 a Latina, 34 nel comune di Aprilia, uno a Bassiano e 2 a Castelforte, 26 a Cisterna, 7 a Cori, uno anche a Fondi, poi 13, 6 a Gaeta e 5 a Itri; 3 i contagi accertati a Maenza, 12 invece nel comune di Minturno, uno a Monte San Biagio e 3 a Norma, ancora 10 a Pontinia, uno solo a Priverno, 2 a Roccagorga e altrettanti a Rocca Massima mentre sono 3 i casi a Roccasecca dei Volsci, 7 quelli scoperti a Sabaudia, uno solo a San Felice Circeo e 2 anche a Santi Cosma e Damiano; ancora 16 i contagi nel comune di Sermoneta, 11 quelli di Sezze, poi 3 a Sonnino, uno a Sperlonga, 2 a Spigno Saturnia, 20 infine a Terracina.

Sono purtroppo due anche i decessi accertati in provincia. Si tratta di un paziente di Aprilia che aveva 89 anni e di una donna di 91 che era residente nel comune di Pontinia. Le vittime salgono così a 928 dall'inizio della pandemia. Sono invece a zero i ricoveri in ospedale mentre ammontano a 109 le notifiche di guarigione a 178 le dosi di vaccino somministrate.