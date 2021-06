Coronavirus, dopo quasi un anno giornata senza contagi e senza decessi

Zero casi e zero decessi. Il bollettino della Asl di Latina, dopo quasi un anno, torna senza vittime e senza nuovi contagi. Una sorpresa, che arriva dopo giornate di contagi altalenanti ma comunque in decisa dimunuzione rispetto ai mesi scorsi. Occorre però tenere presente che il dato fa riferimento ai tamponi effettuati nel fine settimana che sono stati meno di 100 in tutta la provincia.

I casi erano stati invece 9 nella giornata di ieri, domenica 13 giugno, mentre sabato 40. Il totale resta dunque fermo a 241 dall'inizio del mese. Quindici invece sono stati i decessi riportati dalla Asl a giugno, ma gran parte dei quali sono riferiti a decessi di cittadini pontini notificati da altre Asl e relativi ai mesi di maggio.

I ricoveri sono stati invece 3 nelle ultime 24 ore, mentre le notifiche di guarigioni ammontano a 23.

In calo anche le somministrazioni di vaccino nell'arco dell'ultima giornata: sono state 3.560 rispetto alle oltre 5mila dei giorni scorsi.