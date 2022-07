Coronavirus, sono 1.206 i nuovi casi e c'è ancora una vittima a Latina

Sono ancora 1.206 i contagi registrati in provincia di Latina, a fronte di 4.757 test effettuati. Il rapporto tra positivi e tamponi è dunque al 25,35%.A questi si aggiungono ulteriori 99 casi relativi a residenti fuori provincia e per questo non conteggiati nell'ordinario bollettino dell'azienda sanitaria.

Per quanto riguarda la distribuzione dei positivi sul territorio, Latina conta 303 casi, Aprilia invece 148 e 120 la città di Terracina. A seguire, 2 casi a Bassiano, uno a Campidimele, 7 a Castelforte, 73 invece a Cisterna, 26 a Cori, 67 a Fondi e 68 a Formia, 32 a Gaeta, 16 a Itri; uno solo a Lenola, 8 a Menza, 41 a Minturno, 18 a Monte San Biagio, 16 a Norma, ancora 45 a Pontinia, uno invece a Ponza e 35 a Priverno; ancora 5 nel comune di Prossedi, 3 a Rocca Massima, 7 a Roccagorga e 4 a Roccasecca dei Volsci; 43 invece i contagi a Sabaudia, 13 a San Felice Circeo, 14 a Santi Cosma e Damiano, 22 a Sermoneta, 38 nel comune di Sezze,17 a Sonnino e 7 a Sperlonga, 5 a Spigno Saturnia. Il conto di luglio arriva così a quota 16.728.

Un'altra vittima è poi riportata sul bollettino dell'azienda sanitaria, la decima in questa prima parte di luglio. Si tratta di un uomo di 57 anni che era residente a Latina, senza patologie note e vaccinato. I ricoveri invece sono stati ancora tre nelle ultime 24 ore mentre le notifiche di guarigione ammontano a 174 e a 317 le dosi di vaccino somministrate.