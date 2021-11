Coronavirus, la provincia trascinata da Aprilia e Latina: altri 109 casi. Nessun decesso

Continua a correre veloce il virus in provincia di Latina, arrivando a far contare oggi, domenica 14 novembre, altri 109 contagi distribuiti in 16 diversi comuni pontini. Ieri i casi erano stati di poco sotto la soglia dei 100.

Nel dettaglio, la città di Aprilia registra ancora un picco di 33 positivi, mentre 22 ne registra il comune di Latina, 11 invece il comune di Itri, 9 casi sono a Formia e 8 a Cisterna, 5 a Minturno, 4 a Sezze, 3 a Priverno, Sermoneta e Terracina, 2 a Fondi e Gaeta, un solo contagio infine a Castelforte, Cori, Pontinia e San Felice Circeo. In appena due settimane dall'inizio del mese di novembre i contagi complessivi accertati sul territorio arrivano già a sfiorare quota mille: sono per la precisione 955, mentre il mese scorso erano stati in totale 1.026.

Nessun nuovo decesso è stato riportato sul bollettino della Asl oltre ai 13 già registrati. Nessuna notifica di guarigione, mentre i ricoveri sono stati due nelle ultime 24 ore.

Salgono ancora lievemente le somministrazioni di vaccino anti covid, che ammontano a 1.829.