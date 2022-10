Coronavirus: 317 nuovi contagi in provincia, 4.500 dall'inizio di ottobre

Sono ancora 317 i casi di Covid scoperti fra i residenti della provincia di Latina su un totale di 1.285 test. Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta oggi, 14 ottobre, al 24,66%.

Sono poco meno di 100, 97 per la precisione, i contagi accertati nella città capoluogo mentre si mantengono più bassi i dati provenienti dagli altri comuni del territorio: Aprilia registra infatti 35 nuovi casi, 21 invece Cisterna, 4 Cori, 13 Fondi e 16 Formia, 3 Gaeta, uno solo Itri; 3 invece sono i casi scoperti nel comune di Maenza, 4 a Minturno e 5 a Monte San Biagio, 4 anche a Pontinia e sull'isola di Ponza, 11 nel territorio di Priverno, 9 a Roccagorga, 10 a Sabaudia e 6 a San Felice, 3 a Santi Cosma e Damiano; ancora 12 a Sermoneta mentre salgono a 24 nel comune di Sezze, poi 9 a Sonnino, uno rispettivamente a Sperlonga e Spigno Saturnia, infine 21 nel comune di Terracina. Il conto nelle prime due settimane di ottobre arriva così a 4.547.

Restano a zero i decessi anche se sono già due le vittime registrate dall'inizio del mese. Un solo paziente ha avuto necessità del ricovero in ospedale a fronte di 84 nuove notifiche di guarigione. L'ultimo dato del report dell'azienda sanitaria riguarda le vaccinazioni: 427 in totale nelle scorse 24 ore.