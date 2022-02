Coronavirus, contagi di nuovo sopra quota mille in provincia. Ancora 4 morti

Tornano di nuovo sopra quota mille i nuovi contagi registrati fra i residenti della provincia di Latina. Sono infatti 1.033 quelli riportati sul bollettino dell'azienda sanitaria su oltre 6mila test effettuati da Asl, laboratori privati e farmacie. Dopo una giornata di tregua tornano purtroppo anche i decessi: ben 4 nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda la diffusione del contagio, in tre comuni i numeri tornano a tre cifre. A Latina in particolari i nuovi positivi sono 2019, ad Aprilia 146, a Terracina invece 109. Nel resto del territorio sono stati scoperti 2 casi a Bassiano, 7 a Castelforte, 53 a Cisterna, 12 a Cori, 59 a Fondi, 47 a Formia, 14 a Gaeta, 8 a Itri, 10 a Lenola, 2 a Maenza, 41 a Minturno, 9 a Monte San Biagio, 11 a Norma, 39 a Pontinia, 5 a Ponza, 36 a Priverno, 2 a Prossedi, 10 a Roccagorga, 3 a Rocca Massima, 2 a Roccasecca dei Volsci, 36 a Sabaudia, 19 a San Felice Circeo, 28 a Santi Cosma e Damiano, 26 a Sermoneta, 52 a Sezze, 11 a Sonnino, 6 a Sperlonga, 9 a Spigno Saturnia. Dall'inizio del mese il totale dei positivi accertati è di 13.223, un dato elevato ma decisamente inferiore a quello del 15 gennaio scorso, quando i contagi avevano già superato quota 17mila.

Ancora quattro purtroppo i pazienti che hanno perso la vita a causa del virus. Si tratta di una donna di Latina di 84 anni, di una paziente di San Felice di 94.e di altre due pazienti che erano residenti a Terracina, una di 93 anni e l'altra di 82. Dall'inizio del mese il bilancio delle vittime è già arrivato purtroppo a contare 32 decessi.

Sono inoltre ancora 8 i ricoveri all'ospedale Goretti nelle ultime 24 ore, 406 sono state però le nuove guarigioni. Infine, il bollettino riporta 1.368 vaccinazioni, di cui 1.212 alla popolazione over 12 (53 prime dosi, 487 seconde, 672 terze) e 156 ai bambini tra i 5 e gli 11 anni (34 prime dosi e 122 seconde).