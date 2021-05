Coronavirus, raddoppiano i casi in provincia: 137 contagi, nessun decesso

Un nuovo rialzo della curva dopo giornate di flessione e calo. Nel bollettino della Asl di oggi, sabato 15 maggio, i nuovi casi di covid sono 137 distribuiti in 23 comuni pontini. Negli ultimi giorni invece si registravano contagi al di sotto della soglia dei 100 che avevano fatto ben sperare in un allentamento della morsa del virus.

Ora invece le positività sembrano in aumento un po' ovunque. Il dato più alto, inaspettatamente, riguarda la città di Formia, che conta 17 casi, seguita dai comuni di Fondi e Sabaudia, ognuno con 16 contagi. Sono poi 15 i positivi a Terracina e 13 a Latina, 7 ad Aprilia, Minturno e Pontinia, 6 a Campodimele, 5 a Cisterna, 4 Santi Cosma e Damiano e Sezze, 3 rispettivamente a Cori, Gaeta, Lenola e Maenza, 2 a Itri, un solo contagio infine nei comuni di Castelforte, Monte San Biagio, Norma, Sermoneta, Sonnino, Sperlonga. Con i nuovi dati il bilancio sale a 1.492 positivi dall'inizio di maggio ad oggi.

La buona notizia è però che per il terzo giorno consecutivo non si registrano vittime in provincia di Latina e i decessi nel mese di maggio restano fermi a 20. Un solo ricovero inoltre è stato registrato nelle ultime 24 ore, per un totale di 84 pazienti che hanno fatto ricorso alle cure ospedaliere nei primi giorni del mese.

I pazienti guariti sono stati invece 178 nell'ultima giornata mentre ammontano a 3.970 le somministrazioni di vaccino effettuate.