Coronavirus: la curva schizza a 470 nuovi casi, tre i pazienti ricoverati

Nuovo rialzo della curva del Covid nella provincia di Latina, con ben 470 nuovi casi riportati sul bollettino della Asl di oggi, martedì 15 novembre, accertati su un totale di 2.072 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è intorno al 22,68%.

Come ogni martedì, in corrispondenza, del numero più elevato di test, salgono i dati dei contagi in tutti i comuni pontini. Ed è sempre Latina a far registrare i numeri maggiori, con 140 casi. Ad Aprilia se ne contano poi 45, 2 sono poi a Castelforte, 27 a Cisterna, 8 a Cori, 6 nel comune di Fondi, 29 a Formia, 10 a Gaeta, 7 a Itri, uno invece a Lenola e 2 a Maenza, 14 a Minturno, 3 a Monte San Biagio; salgono poi a 21 a Pontinia e a 17 a Priverno, mentre nei comuni di Rocca Massima e Roccasecca dei Volsci si registra solo un contagio; altri 23 sono stati invece accertati a Sabaudia, 13 a San Felice Circeo, 3 a Santi Cosma e Damiano, 15 a Sermoneta e 10 nel comune di Sezze; ancora 3 a Sonnino e Spigno Saturnia, 2 a Sperlonga e infine 54 a Terracina. Il conto complessivo nei primi 15 giorni di novembre sale così a 4.544 casi.

Il bilancio delle vittime resta però invariato, con un solo decesso per Covid registrato dall'inizio del mese. Nelle ultime 24 ore invece i pazienti ricoverati sono stati 3 e 215 le notifiche di guarigione. Infine le vaccinazioni ammontano a 217.