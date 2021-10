Coronavirus: la curva scende a 22 casi, quasi la metà accertati ad Aprilia

Scendono di nuovo a 22 i nuovi casi di covid registrati nella provincia di Latina in questo venerdì 15 ottobre, mentre ieri erano stati 42. Quasi la metà questa volta riguardano la città di Aprilia, dove si contano appunto 9 tamponi risultati positivi. Nel resto dei comuni coinvolti dai nuovi casi si registrano invece solo una o due positività. In particolare, ci sono 2 contagi nel comune di Pontinia e altrettanti in quelli di Sonnino e Terracina, uno solo invece rispettivamente a Cisterna, Latina, Lenola, Ponza, Sabaudia, Sezze e Spigno Saturnia. Il totale dei contagi dall'inizio del mese di ottobre ad oggi arriva così a 365, mentre al 15 settembre le positività rilevate sul territorio erano già 475.

Nessuna vittima del covid è stata registrata da ormai un mese, mentre nelle ultime 24 ore le notifiche di guarigione sono state 62 e 2 i ricoveri ospedalieri.

Le somministrazioni di vaccino sono state invece 1.545.