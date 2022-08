Coronavirus, crollano i contagi: 53 casi in provincia, di cui 15 a Latina

Crollano ancora i contagi Covid anche come conseguenza del minor numero di tamponi eseguiti nel corso del fine settimana e della giornata di festa del Ferragosto. Sono infatti appena 53 i casi registrati in tutta la provincia, con 18 comuni coinvolti.

Sono 15 i casi rilevati solo nella città di Latina, 9 invece nel comune di Aprilia, poi a seguire un solo contagio è stato registrato a Castelforte, 3 a Cori, 2 a Fondi, 3 a Formia, 4 a Gaeta, uno a Maenza, uno a Norma, uno anche a Pontinia, a Priverno, a Roccagorga, a Rocca Massima, a Sabaudia, due invece a Santi Cosma e Damiano, uno a Sermoneta e uno anche nel comune di Sezze, 4 sono infine i casi a Terracina. Il totale dei casi di contagio registrati dall'inizio del mese di agosto ad oggi arriva a quota 4.705.

Il bollettino della Asl di oggi, 16 agosto, non riporta nuovi decessi, che sono 6 in queste prime settimane di agosto. Sono a quota zero anche i ricoveri nelle ultime 24 ore mentre le guarigioni sono state 8 e non sono state effettuate somministrazioni di vaccino.