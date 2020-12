Coronavirus, sono 137 i nuovi casi e quattro le vittime. I guariti 3.232

Sono 137 i nuovi casi di covid in provincia di Latina, contro i 167 della giornata di ieri, 15 dicembre. Quattro invece le vittime, una delle quali residente però fuori provincia.

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi nei diversi comuni pontini, Latina conta 41 nuovi positivi, Aprilia 23, Formia 20, Pontinia 15. Altri contagi si registrano nei comuni di Cisterna (1), Cori (3), Fondi (5), Gaeta (1), Maenza (1), Minturno (1), Monte San Biagio (2), Prossedi (2), Sabaudia (7), San Felice Circeo (3), Sermoneta (2), Sezze (4), Terracina (6). Il conto totale delle persone che si sono contagiati dall'inizio della pandemia ad oggi arriva ora a 12.317.

La sorpresa arriva questa volta dal numero dei guariti, che risultano in 24 ore 3.232, un dato raggiunto con i numeri delle ultime 24 ore e con una serie di notifiche pregresse che non erano state aggiornate. Il totale dei pazienti negativizzati supera quindi al momento le 7mila unità, ma nel bollettino della Asl non sono più contenuti i dati nel dettaglio.

Nelle ultime 24 ore altre quattro persone hanno però perso la vita a causa del covid. Si tratta di un paziente che era residente a Cisterna, di un paziente di Sezze e uno di Latina, mentre l'ultimo era residente fuori provincia. Considerando dunque solo i cittadini della provincia di Latina i decessi arrivano complessivamente a 204.