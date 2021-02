In calo i nuovi casi in provincia: sono 37 nelle ultime 24 ore ma con cinque morti

Contagi ancora in calo in provincia di Latina, ma sono in calo anche il numero di test effettuati, complessivamente oltre 600 tra molecolari e antigenici. I nuovi casi sono 37 su tutto il territorio pontino e ben 182 i pazienti guariti ma risultano in aumento questa volta i decessi, che sono cinque nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda la distribuzione tra i vari comuni, si contano 9 casi nella città di Aprilia, 8 invece a Latina, 5 a Fondi, 3 a Cisterna e a Formia, 2 a Minturno e Terracina, uno rispettivamente nei comuni di Cori, Gaeta, Itri, San Felice Circeo e anche Roccagorga, che da ieri, 15 febbraio, è ufficialmente in zona rossa.

Sono complessivamente 1640 i nuovi casi di covid nel mese di febbraio, un dato in netto calo rispetto allo stesso periodo di gennaio. Aumentano però le vittime, altre cinque nei comuni di Fondi, Sonnino, Terracina e due a Sezze, che fanno salire a 38 i decessi di febbraio e a 385 quelli totali dall'inizio della pandemia.