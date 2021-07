Coronavirus, nuovo boom di positivi: 47 casi in provincia dopo settimane di flessione

Dopo settimane in cui la curva è scesa fin quasi a quota zero, il covid rialza la testa anche in provincia di Latina e fa contare oggi, 16 luglio, 47 nuovi casi positivi distribuiti in 13 comuni.

La maggior parte dei positivi si registra tra Aprilia (12 casi) e la città di Formia (11). Quattro nuovi contagi sono stati poi accertati a Fondi, a Minturno e Terracina, tre a Gaeta, due rispettivamente a San Felice Circeo e Sermoneta, uno ancora nei comuni di Cisterna, Latina, Lenola, Santi Cosma e Damiano e Sezze. I dati schizzano ora a 117 positività dall'inizio del mese di luglio ad oggi.

Il bollettino dell'azienda sanitaria non riporta nessun decesso (sono fermi a due soltanto dall'inizio del mese) e un solo ricovero nelle ultime 24 ore.

Sono invece 63 le notifiche di guarigione mentre per quanto riguarda le somministrazioni di vaccino sono state 5.522 su un totale di 459.690 (dato aggiornato alle 13 del 16 luglio) e quasi 195mila persone immunizzate.