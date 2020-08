Coronavirus, da 12 casi a zero: nessun contagio nelle ultime 24 ore in provincia

Da 12 casi registrati nel bollettino del 16 agosto in provincia di Latina a zero contagi di oggi, 17 agosto. I dati restano dunque sostanzialmente gli stessi: 654 casi totali, con un indice di prevalenza (numero di positivi ogni 10mila abitanti) pari a 11,37. I paazienti guariti restano fermi a 538 dall'inizio dell'emergenza sanitaria e gli attuali positivi sono 79, di cui 40 trattati in isolamento domiciliare.

Gli ultimi contagi hanno invece riguardato diversi comuni pontini. Tra gli ultimi 12 di ieri, uno è relativo a un paziente di Cisterna, due ad Aprilia riferiti a un cluster familiare di rientro dall'Ucraina, quattro si sono registrati a Gaeta in ambito familiare e legati a un link epidemiologico già noto mentre altri cinque sono relativi a una casa di cura del territorio di Sezze dove già nei giorni scorsi si erano registrati i primi tamponi positivi.

Continuano intanto a ritmo serrato i tamponi drive-in nella postazione allestita all'esterno dell'area dell'ospedale Goretti di Latina. Anche oggi decine di auto in coda per effettuare i test e verificare la presenza del virus. Si tratta per la gran parte di persone che hanno avuto contatti con pazienti risultati già positivi.