Coronavirus, 23 casi in provincia ma salgono a otto i ricoveri nelle ultime 24 ore

Superano ormai quota 700 i contagi registrati nei primi 17 giorni di agosto (sono per la precisione 714), con 23 casi in più registrati nelle ultime 24 ore e riportati sul bollettino di oggi, 17 agosto.

Per quanto riguarda la distribuzione nei comuni pontini, sono 5 i positivi accertati ad Aprilia, 3 a Latina e San Felice Circeo, 2 a Minturno, Priverno, Sezze e Terracina, uno infine nei territori di Cisterna, Fondi, Pontinia e Sabaudia.

Salgono però i ricoveri ospedalieri, che nelle scorse 24 ore sono stati 8, a fronte di 39 notifiche di guarigione. Per il quarto giorno consecutivo non si registrano invece nuovi decessi. Restano a zero anche le vaccinazioni negli ultimi due giorni.