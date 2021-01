Coronavirus Latina: 194 nuovi casi in provincia. Ma dopo settimane nessun decesso

Nuovo balzo della curva dei contagi da coronavirus nella provincia Latina: nelle ultime 24 ore sono stati 194 i nuovi casi, quasi il doppio rispetto alla giornata di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Asl nel pomeriggio di oggi, domenica 17 gennaio, con il consueto bollettino.

La bella notizia di oggi, però, è che non ci stati decessi: non accadeva dallo scorso 15 dicembre che il report giornaliero dell’Azienda sanitaria locale non riportasse nuovi decessi nel territorio pontino; nelle scorse 24 ore, poi, i guariti sono stati 116.

Dando uno sguardo alla diffusione dei contagi, sono stati riscontrati in 25 diversi comuni; un quarto del totale di oggi sono stati riscontrati nel territorio di Aprilia (49), mentre alti sono anche i dati che arrivano da Cisterna e Formia rispettivamente con 24 e 21 nuovi positivi. Sono 17 quelli registrati a Latina città (uno dei dati più bassi delle ultime settimane), 16 a Fondi, 10 a Gaeta, 9 a Minturo, 7 a Terracina, 5 a Sezze e Spigno Saturnia, 4 a Sermoneta, 3 a Castelforte, Cori, Itri, Maenza e Priverno, 2 a Roccagorga, Santi Cosma e Damiano e Sperlonga ed uno infine a Campodimele, Monte San Biagio, Ponza, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo e Sonnino.

Da inizio pandemia sono 17981 i contagi totali riscontrati tra i residenti della provincia di Latina; di questi 3437 sono concentrati nel solo mese di gennaio.