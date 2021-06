Coronavirus: 13 nuovi positivi in provincia, una vittima e nessun ricovero

Tredici casi positivi nella provincia pontina distribuiti in cinque comuni. Nelle ultime 24 ore, come riporta il bollettino della Asl, sono stati accertati 5 nuovi casi a Cisterna, 3 nella città di Latina e altrettanti nel comune di Norma, uno ciascuno infine a Fondi e Sezze, per un totale di 293 positività dall'inizio di giugno ad oggi.

Si riporta poi un nuovo decesso per covid, quello di un paziente che era residente nel comune di Pontinia e che porta a 17 il numero complessivo delle vittime dall'inizio del mese, anche se molti dei decessi segnalati dalla Asl nelle ultime settimane erano in realtà notifiche risalenti al mese di maggio.

Sono poi 152 i pazienti risultati guariti dal covid, mentre è a zero il numero dei ricoveri ospedalieri. Un ultimo dato riguarda infine i vaccini: 4.960 nell'arco delle 24 ore.