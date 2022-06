Coronavirus, curva in aumento in provincia: 377 contagi. Il rapporto tra positivi e tamponi al 26,8%

Dopo una fase di stabilità sembrano ormai in risalita i contagi da Covid anche in provincia di Latina. Il bollettino della Asl ne conta oggi, 17 giugno, in totale 377, distribuiti in 25 comuni pontini. I test sono stati 1,406 e il rapporto tra positivi e tamponi arriva al 26,8%.

Latina torna ormai sopra quota 100 casi giornalieri e oggi registra 116 nuovi contagi, seguita dalla città di Aprilia che ne conta 50. Altri 2 sono poi a Bassiano, 4 a Castelforte, 33 a Cisterna, 22 a Cori, 3 a Fondi,25 a Formia, 11 a Gaeta e 3 nel comune di Itri, ancora 8 sono i casi a Minturno, 4 a Monte San Biagio, uno solo a Norma e 6 a Pontinia, 11 invece nel comune di Priverno, 3 a Roccagorga e uno a Rocca Massima, 8 invece a Sabaudia e 7 a San Felice, 18 a Santi Cosma e Damiano, 8 a Sermoneta e poi 10 a Sezze; ancora 2 a Sonnino, 3 a Sperlonga, infine 18 nel comune di Terracina. Per un totale di 3.961 casi scoperti dall'inizio di giugno.

Un solo ricovero all'ospedale Goretti di Latina, nessun decesso rispetto ai due già conteggiati a giugno, mentre le notifiche di guarigione ammontano 39 e sono complessivamente 122 le dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore.