Coronavirus: ancora oltre mille casi in provincia, più di 10mila da inizio marzo

Curva del Covid ancora verso l'alto in provincia di Latina e ancora oltre i mille casi. Sono infatti 1.074 i nuovi contagi riportati sul bollettino della Asl di oggi, giovedì 17 marzo, ma è un aumento che non si traduce ancora per il momento in una crescita del numero dei ricoveri.

La mappa del contagio indica dunque numeri a tre cifre nel capoluogo, che conta 262 positivi. Nel resto della provincia invece i casi sono così distribuiti: 125 nel comune di Aprilia, 19 a Castelforte, 46 a Cisterna, 14 a Cori, 103 a Fondi, 87 a Formia, 42 a Gaeta, 25 a Itri e ancora 16 a Lenola; i contagi sono poi 9 a Maenza, 31 a Minturno, 14 a Monte San Biagio, 12 a Norma, 26 a Pontinia, 6 a Ponza, 19 a Priverno, 4 invece a Prossedi, uno a Rocca Massima e 7 a Roccasecca dei Volsci; ancora 44 nel comune di Sabaudia e 15 a San Felice, 8 a Santi Cosma e Damiano, 14 a Sermoneta,23 a Sezze, 9 a Sonnino, 7 a Sperlonga, uno solo a Spigno Saturnia,83 a Terracina e uno anche a Ventotene. Dall'inizio di marzo ad oggi si arriva così a superare la soglia dei 10mila positivi (sono per la precisione 10.682).

Nessun decesso nelle ultime 24 ore rispetto ai 19 morti già registrati dall'inizio del mese, mentre sono due i pazienti ricoverati e 125 quelli guariti dal virus. Le vaccinazioni infine sono state 471 e riguardano tutte la popolazione over 12.