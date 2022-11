Coronavirus: la curva sale a 499 contagi, quattro i ricoveri nelle ultime 24 ore

Si conferma in aumento, rispetto alle settimane precedenti, la curva del Covid in provincia di Latina. I contagi riportati oggi, 17 novembre, sul bollettino della Asl, ammontano infatti a 499 e da alcuni giorni si mantengono ormai oltre quota 400. I test complessivi sono stati invece 1.534 e dunque quasi un terzo dei tamponi effettuati è risultato positivo.

Nel dettaglio, il capoluogo pontino conta 139 casi, 67 ne registra invece il comune di Aprilia, 47 la città di Cisterna, 45 Terracina, 36 Fondi; per quanto riguarda invece gli altri comuni della provincia, è stato accertato un solo caso nei territori di Bassiano e Castelforte, 15 sono invece a Cori, 19 a Formia, 16 a Gaeta e 5 a Itri, altri 6 a Lenola e 3 a Maenza, 15 a Minturno, 5 a Monte San Biagio, 3 a Norma, 6 a Pontinia; ancora 13 nel comune di Priverno, uno ciascuno nei comuni di Prossedi, Roccagorga e Roccasecca dei Volsci, 17 a Sabaudia mentre sono 5 i contagi scoperti nei comuni di San Felice e Santi Cosma e Damiano, 8 a Sermoneta, 13 a Sezze, 5 a Sonnino e infine un caso anche a Sperlonga. Per un totale di 5.459 contagi accertati in questa prima parte del mese di novembre.

Aumentano anche i pazienti ricoverati, che sono 4 nelle ultime 24 ore. Le notifiche di guarigione sono invece 48 e 115 le vaccinazioni complessive. Restano due i decessi registrati dal 1 novembre a oggi.