Coronavirus Latina: la curva non scende, 244 nuovi casi in provincia. Altri 3 decessi

Non si ferma la curva dei contagi da coronavirus nel territorio pontino: nelle ultime 24 ore sono stati 244 i nuovi casi, che fanno seguito ai 236 di ieri e ai 245 di lunedì. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 novembre, la Asl ha diffuso il nuovo bollettino con cui ha dato anche notizia di altri tre decessi in provincia che arrivano ad un totale 55 nel solo mese in corso, 110 da inizio pandemia.

I 244 casi di oggi sono stati registrati in 25 diversi comuni. Sono ancora una volta Aprilia e Latina a far registrare il dato giornaliero più alto con, rispettivamente, 47 e 45 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Sono 19 i contagi invece a Formia e Cisterna, 13 quelli riscontrati a Gaeta, 12 a Fondi e nella piccola Lenola; altri 11 sono poi a Pontinia, 9 a Terracina, 8 a Minturno e 7 a Castelforte, Priverno e Sezze. Altri 6 nuovi casi sono poi stati accertati ad Itri, 4 a Sermoneta, 3 a Ventotene, 2 rispettivamente a Cori, Monte San Biagio, Norma, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Sonnino, uno infine rispettivamente a Rocca Massima, Sabaudia e Spigno Saturnia.

I pazienti deceduti, invece, erano residenti nei comuni di Aprilia, Minturno e San Felice Circeo.

Questo il quadro generale in provincia: gli attuali positivi sono ad oggi 5336, con 5162 persone che sono in cura presso il proprio domicilio; i ricoverati sono lievemente in calo rispetto a ieri e sono 174. Nelle scorse 24 ore sono stati 67 i guariti che fanno salire il totale in provincia a 1514; i casi riscontrati tra i residenti pontini da inizio pandemia sono 6960.