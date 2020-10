Coronavirus, nuovo picco di contagi: sono 75 in provincia, 22 solo a Latina

Ancora un record di persone positive al Coronavirus in provincia di Latina oggi 18 ottobre. L’odierno bollettino diramato dalla Asl segnala che nelle ultime 24 ore si registrano 75 nuovi casi positivi. o

A far segnare il maggior numero di contagi è Latina con 22 persone positive. Segue Cisterna con 21 casi, Aprilia con 9 casi, Terracina con 7, Gaeta con 6 casi, Sezze con 3 casi. Gli altri sono distribuiti con un caso ciascuno nei Comuni di Castelforte, Cori, Minturno, Roccamassima, Sermoneta, Sperlonga e Spigno Saturnia.

I casi registrati in provincia dall’inizio della pandemia sono 2004, le persone guarite definitivamente sono 750, i deceduti 41, 1211 coloro che sono attualmente positivi dei quali 1028 seguiti a domicilio. L'indice di prevalenza raggiunge quota 34,84.

La Asl ricorda che sono stati attivati nei Comuni di Aprilia, Gaeta e Priverno, locali postazioni permanenti di Drive in per l’esecuzione del test antigenico o molecolare.

Il presidio di Gaeta è attivo dalle ore 9 alle ore 15 dal lunedì al sabato presso l’ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro.

Ad Aprilia il drive in è attivo dalle ore 9 alle ore 14 dal lunedì al sabato presso la Fiera in località Campoverde Km 46,600 della Pontina.

Infine a Priverno la postazione è attiva dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato presso la Casa della Salute sita in via Madonna delle Grazie. L'accesso al “drive in” è regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 h prima. Pertanto non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, ad eccezione dei cittadini che devono partire per Stati Esteri, dove viene richiesta idonea certificazione e dei cittadini contattati dal Dipartimento di Prevenzione, che procederà direttamente ad effettuare la prenotazione.