Coronavirus: 21 nuovi casi in provincia, la metà sono ad Aprilia. Nessun decesso e 2 ricoveri

In provincia si contano 21 nuovi casi di coronavirus: questo il dato reso noto dalla Asl che nella mattinata di oggi, lunedì 18 ottobre, ha diffuso il consueto bollettino quotidiano. Ed un dato che si mantiene in linea con la media registrata in tutto il mese che è di 25 contagi ogni giorno per un totale di 450 da inizio ottobre.

E’ sempre alta, per quanto riguarda i singoli comuni, l’attenzione su Aprilia, che anche oggi fa registrare il numero più alto di nuove positività, 9, quasi la metà di quelle riferite con il report dell'Azienda sanitaria locale; le altre sono distribuite tra altri otto comuni: sono 3, infatti, i casi accertati a Cori, 2 rispettivamente a Fondi e Sabaudia e uno infine nei centri di Gaeta, Latina, Minturno, Norma e Terracina.

Nessun decesso è riportato poi nel bollettino, mentre i nuovi ricoveri effettuati nelle scorse 24 ore sono stati 2; per il secondo giorno consecutivo, però, non sono state notificate nuove guarigioni dalla Asl.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ieri sono state somministrate 1.145 dosi in tutta la provincia.