Coronavirus, curva ancora verso l'alto: 401 nuovi contagi fra i residenti pontini

Sale ancora la curva dei contagi sul territorio pontino, che oggi, sabato 18 giugno, segna 401 nuovi casi accertati su 1.474 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 27,2%.Restano però stabili i ricoveri ospedalieri.

Sono in particolare 107 i positivi scoperti nel comune di Latina, 29 quelli ad Aprilia, mentre un solo caso è stato accertato rispettivamente nei comuni di Bassiano e Castelforte, 37 a Cisterna, 15 a Cori, 12 invece a Fondi, ancora 30 a Formia e 13 a Gaeta, 8 a Itri, 16 a Minturno, poi un caso a Monte San Biagio, 5 a Pontinia, 11 invece a Priverno, uno anche a Prosseedi, 5 poi a Roccagorga, uno a Rocca Massima e 2 a Roccasecca dei Volsci; 13 i contagi accertati invece a Sabaudia e 11 a San Felice Circeo, 15 a Santi Cosma e Damiano, 16 a Sermonta, 8 a Sezze e altrettanti nel comune di Sonnino, ancora 5 a Sperlonga, 3 a spigno Saturnia e 27 nel comune di Terracina. Il totale nei primi 18 giorni di giugno arriva così a 4.362.

Sono però a zero i decessi nelle ultime 24 ore, così come pure i ricoveri ospedalieri, mentre le notifiche di guarigione ammontano a 48. Sono infine 101 le vaccinazioni somministrate nella giornata di ieri in provincia, di cui 46 terze dosi e altrettante quarte dosi.