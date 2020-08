Coronavirus, altri due casi: pazienti positivi a Latina e Santi Cosma e Damiano

Sono altri due i casi positivi al covid in provincia di Latina, entrambi trattati a domicilio e residenti nei comuni di Santi Cosma e Damiano e di Latina. Sono stati poi notificati altri due contagi di pazienti non residenti sul territorio pontino e presi in carico dalle Asl di appartenenza.

I nuovi casi fanno arrivare a 659 il numero di pazienti pontini totali trattati da inizio emergenza, con indice di prevalenza (positivi ogni 10mila abitanti) pari a 11,46. Il numero di guariti arriva 540, mentre gli attuali positivi sono ora 82, di cui 46 in isolamento domiciliare e gli altri ricoverati.