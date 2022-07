Coronavirus, nuovo rialzo della curva: 1.627 casi in un giorno e altri 132 positivi fuori provincia

Contagi quadruplicati in meno di 24 ore nella provincia di Latina. Dai 336 di ieri, il bollettino della Asl ne riporta oggi, martedì 19 luglio, 1.627, accertati su un totale di 5.984 test. Il rapporto tra positivi e tampini è dunque al 27,18%. Mentre il totale dei contagi registrati solo fra i residenti dei comuni pontini dall'inizio di luglio è di 21.847. Al dato di oggi si aggiungono poi ulteriori 132 casi scoperti fra cittadini residenti al di fuori della provincia e in carico ad altre Asl.

Per quanto riguarda la distribuzione dei positivi i comuni coinvolti sono tutti e 33 e il numero maggiore arriva come sempre dalla città capoluogo che conta 340 nuovi casi di Covid, a seguire si registrano 194 contagi nel comune di Aprilia, 7 a Bassiano, uno a Campodimele, 12 a Castelforte, 95 a Cisterna, 27 a Cori, 145 a Fondi, altri 113 a Formia e poi 49 a Gaeta e 16 a Itri; ancora 10 a Lenola e 12 a Maenza, 64 invece a Minturno,20 a Monte San Biagio, 13 nel comune di Norma, 40 a Pontinia, un solo caso a Ponza, 48 a Priverno, uno solo anche a Prossedi, 4 a Rocca Massima,18 a Roccagorga e 4 anche a Roccasecca dei Volsci; altri 40 positivi sono poi a Sabaudia e 19 a San Felice Circeo, 22 invece a Santi Cosma e Damiano, 39 in quello di Sermoneta mentre a Sezze se ne contano 64, 15 ancora a Sonnino,8 a Sperlonga, 4 a Spigno Saturnia, 178 a Terracina e infine 4 anche sull'isola di Ventotene.

Il report della Asl non segnala nuovi decessi rispetto ai 14 già registrati dall'inizio del mese (883 le vittime totali dall'inizio della pandemia), ma tre pazienti hanno avuto necessità del ricovero ospedaliero nelle scorse 24 ore. I guariti sono invece 325. Resta alto, infine, il numero delle vaccinazioni: nella giornata di ieri in tutta la provincia sono state somministrate 1.465 dosi; la maggior parte di queste sono state quarte dosi inoculate ad over 60 e soggetti fargili.