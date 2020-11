Coronavirus: sono 183 i nuovi positivi in provincia, tre i decessi, 81 guariti

Contagi in diminuzione rispetto alla giornata del 18 novembre (erano 244 ieri): 183 nuovi casi in 25 comuni pontini e tre i decessi. Continuano ad essere più numerosi i nuovi positivi a Latina (31) e anche nei comuni di Aprilia (21), Cisterna (22), Fondi (20) e Terracina (21).

Si registrano poi altri contagi a Bassiano (1), Castelforte (2), Cori (2), Formia (5), Gaeta (11), Itri (5), Lenola (4), Maenza (1), Minturno (9), Pontinia(2), Priverno (3), Roccagorga (1), San Felice Circeo (2), Sabaudia (6), Santi Cosma e Damiano(2), Sermoneta (1), Sezze (4), Sonnino (1), Sperlonga (4), Spigno Saturnia (2).

Altri tre pazienti hanno perso la vita per il covid nelle ultime 24 ore, per un totale di 113 da inizio pandemia. Si tratta di cittadini residenti nei comuni di Aprilia, Latina e Sonnino.

Per quanto riguarda i numeri, gli attuali positivi sono arrivati a quota 5435, di cui 5267 trattati in isolamento domiciliare e 168 ricoverati nelle strutture ospedaliere. L'indice di prevalenza è arrivato ora a 124,17 mentre il numero complessivo dei contagiati da marzo ha ora superato le 7mila unità (7143). La nota positiva arriva dal numero dei guariti: sono 81 nelle ultime 24 ore per un totale di 1595.