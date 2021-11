Coronavirus, la curva sale ancora: 147 casi in 24 ore, muore un paziente di Latina

Un altro preoccupante picco di contagi si registra in provincia nella giornata di oggi, venerdì 19 novembre. Il bollettino della Asl riporta infatti 147 nuove positività distribuite in 19 comuni del territorio. Il solo comune di Aprilia ne conta 41, mentre a Latina i casi sono 28 e a Cisterna 11. Un consistente aumento riguarda poi il comune di Priverno dove sono stati accertati 12 casi. Nove positivi sono inoltre a Sonnino e altrettanti a Terracina, 8 a Formia, 6 a Fondi, 5 nel comune di Itri, 4 in quelli di Minturno e Sezze, 3 a Sermoneta, uno solo infine rispettivamente a Cori, Gaeta, Monte San Biagio,Pontinia, Sabaudia, Santi Cosma e Damiano e Sperlonga.

C'è purtroppo anche un nuovo decesso, quello di un paziente che era residente nel capoluogo pontino e che porta purtroppo a 15 il conto totale delle vittime del covid a novembre.

Le nuove guarigioni sono state 47 nelle ultime 24 ore, due i ricoveri all'ospedale Goretti. Infine il quadro delle vaccinazioni: le somministrazioni sono state complessivamente 1.596, di cui 1.154 terze dosi, 266 seconde dosi e 176 prime dosi.