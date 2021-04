Coronavirus, giù i contagi: sono 50 in provincia ma con tre decessi

Solo 50 casi di covid nell'ultimo bollettino della Asl di Latina. Un dato che rappresenta però il risultato di un numero inferiore di tamponi effettuati relativo alle attività ridotte del fine settimana. Sono di nuovo tre i decessi e 116 i pazienti guariti nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda la distribuzione, 17 sono i positivi nella città di Latina, 11 ad Aprilia, mentre negli altri comuni si registrano numeri a una sola cifra. In particolare sono stati accertati 5 casi a Fondi, 3 a Cisterna e a Sezze, 2 a Formia e Terracina, un solo contagio infine a Bassiano, Castelforte, Maenza, Monte San Biagio, Pontinia, Sabaudia e Santi Cosma e Damiano. Per un totale di 14 comuni coinvolti. I positivi ad aprile sono arrivati ora a quota 2.854.

Sono inoltre tre i decessi per covid segnalati oggi, 20 aprile, dall'azienda sanitaria, dopo due giorni di tregua che avevano fatto ben sperare. I pazienti erano residenti a Cisterna, Monte San Biagio e Terracina e portano a 500 il conto complessivo delle vittime tra i residenti della provincia di Latina. Sono invece 16 i ricoveri, per un totale di 310 pazienti che solo nel mese di aprile, a causa delle conseguenze gravi del covid, hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Le vaccinazioni infine sono state nelle ultime 24 ore 2.166.