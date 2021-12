Coronavirus, 216 i nuovi contagi in provincia e quattro ricoveri. Aprilia supera Latina

Non migliora la situazione in provincia di Latina. Oggi, 20 dicembre, il bollettino dell'azienda sanitaria segna ancora 216 nuovi contagi, più della metà dei quali concentrati nei soli due comuni di Aprilia e Latina. In particolare questa volta è Aprilia che supera il dato del comune capoluogo, con 69 casi rilevati nelle ultime 24 ore. Latina ne registra invece 56 mentre 12 sono a Cisterna e 10 nel comune di Fondi.

Otto contagi sono stati inoltre accertati a Priverno, dove la sindaca Anna Maria Bilancia ha deciso di chiudere in anticipo le scuole rispetto alla data programmata per le vacanze di Natale. Sette positivi sono invece a Formia, Minturno e Prossedi, 6 a Sezze, 5 a Pontinia, ancora 4 a Norma e Sermoneta, 3 invece a Gaeta e Terracina, 2 a Lenola, Roccagorga, Sabaudia e San Felice Circeo, un solo caso infine si è registrato a Campodimele, Cori, Itri, Monte San Biagio, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci e Santi Cosma e Damiano.

I casi accertati fra i residenti dei comuni pontini sono saliti così dall'inizio di dicembre ad oggi a quota 3.443, mentre in tutto novembre erano stati circa 2mila. Rispetto alle due vittime riportate nel bollettino di ieri, 19 dicembre, non si segnalano nuovi decessi mentre i ricoveri ospedalieri al Goretti sono stati 4 e nessuna guarigione è stata notificata.

Raddoppia il numero delle prime dosi di vaccino, con l'avvio della campagna vaccinale pediatrica e anche con l'estensione dell'obbligo ad alcune categorie di lavoratori, come personale scolastico e forze dell'ordine. Nelle scorse 24 ore infatti, a fronte di 4.115 somministrazioni, 403 erano prime dosi, 631 seconde dosi, 3.081 terze dosi.