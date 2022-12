Coronavirus: 397 nuovi positivi in provincia e una nuova vittima

Torna a crescere la curva dei contagi in concomitanza con un più elevato numero di test effettuati. Su 1.871 tamponi, i nuovi casi di Covid in provincia sono oggi 397 e portano a 6.834 il totale dei positivi accertati in questi primi 20 giorni di dicembre, praticamente il doppio di quelli scoperti alla data del 20 dicembre 2020.

Nel dettaglio, la sola città di Latina conta 131 contagi mentre ne ha 61 il comune di Aprilia, a seguire si contano poi 4 casi a Bassiano e 34 a Cisterna, 2 a Cori e 6 a Fondi, 28 a Formia, 10 a Gaeta e 14 nel comune di Itri; ancora 4 a Lenola, 6 a Maenza e 5 a Minturno, 7 invece a Monte San Biagio, poi 9 a Pontinia e 4 anche a Priverno, uno solo a Roccagorga e 2 nel comune di Rocca Massima; salgono invece a 16 a Sabaudia mentre sono 3 rispettivamente a San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano, 5 a Sermoneta, 8 a Sezze e altrettanti a Sonnino, uno a Spigno Saturnia, infine 25 nel comune di Terracina.

Il bollettino della Asl di oggi segnala purtroppo anche un nuovo decesso nel comune di Latina. A perdere la vita una donna di 73 anni. Sono inoltre tre i pazienti ricoverati in ospedale nelle ultime 24 ore e 79 i cittadini che risultano guariti. Le dosi di vaccino somministrate ammontano a 150.