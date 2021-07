Coronavirus, 23 contagi e un'altra vittima. Altri quattro pazienti ricoverati

Il report della Asl di Latina del 20 luglio. I nuovi casi distribuiti in 11 comuni del territorio pontino. Record di vaccinazioni

In provincia di Latina si contano oggi, 20 luglio, complessivamente 23 nuovi positivi distribuiti in 11 comuni. In totale si arriva a 189 contagi nei 20 giorni di luglio. Il numero più elevato di casi si registra nel comune di Gaeta, che ne conta 7, altri 3 sono invece a Formia, due contagi invece sono stati accertati nei comuni di Cisterna, Latina, Sermoneta e Terracina, uno ciascuno invece nei centri di Fondi, Itri, Pontinia, Priverno e San Felice Circeo.

Si registra nelle ultime 24 ore anche il decesso di un paziente che era residente nel comune di Campodimele, mentre ci sono stati quattro nuovi ricoveri ospedalieri.

Il report della Asl segnala inoltre 60 notifiche di guarigione e ben 6.394 somministrazioni di vaccino.

Nella giornata di ieri sono arrivati i risultati delle analisi dello Spallanzani su 18 campioni positivi, che hanno consentito di accertare la presenza di variante Delta in quattro casi.