Coronavirus, curva di nuovo in salita: 384 contagi. Oltre 6mila da inizio ottobre

Sali e scendi della curva del Covid in provincia di Latina: i contagi risalgono oggi, 20 ottobre, a 384 ma ormai da diversi giorni non si registrano nuovi decessi. I test di riferimento sono 1.521 e il rapporto tra positivi e tamponi arriva al 25,24%.

Latina in particolare conta 95 nuovi contagi, altri 46 sono stati invece registrati nel comune di Aprilia e, di seguito, uno a Bassiano e Castelforte, 4 a Campidimele, 15 a Cisterna, 2 nel comune di Cori, 27 a Fondi, 14 a Formia e 16 a Gaeta, 8 a Itri e 2 a Lenola; uno solo anche nel territorio di Maenza, 8 a Minturno,4 a Monte San Biagio e altrettanti a Norma, 3 invece a Pontinia, 13 a Priverno; poi 2 sono stati i casi accertati a Prossedi, 4 anche a Rocca Massima e uno a Roccagorga, 19 sono invece a Sabaudia, solo 3 a San Felice Circeo, 6 a Santi Cosma e Damiano, 8 a Sermoneta, 21 nel comune di Sezze e in 11 in quello di Sonnino, 4 a Sperlonga, uno a Spigno Saturnia e 40 a Terracina. Il totale dei primi 20 giorni di ottobre supera già la quota complessiva dei casi registrati in tutto settembre: 6.323 contro i procedenti 5.740.

Nessun decesso è stato segnalato dall'azienda sanitaria pontina e un solo paziente ha avuto necessità del ricovero ospedaliero nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda gli altri dati disponibili, 157 sono state le notifiche di guarigione e 307 le somministrazioni di vaccino anti Covid, con una prevalenza di quarte dosi.