Coronavirus Latina: ancora 260 nuovi casi in provincia. Un altro decesso

Altri 260 nuovi casi di coronavirus in provincia di Latina. Nel pomeriggio di oggi, sabato 21 novembre, la Asl ha diffuso il consueto bollettino con i dati aggiornati. Una crescita pressoché stabile rispetto ai 274 contagi di ieri e rispetto al trend di questa settimana quando i nuovi casi giornalieri, ad eccezione di giovedì, hanno sempre superato quota 200. Con il report quotidiano l’Azienda sanitaria locale ha dato anche notizia di un altro decesso, quello di un paziente residente a Terracina.

I nuovi casi sono stati registrati in 24 diversi comuni. Come ieri sono 71 i nuovi positivi a Latina città che fa registrare il picco più alto insieme ad Aprilia (44). Da segnalare anche i 29 casi di Sezze e i 24 di Terracina. Poi sono stati riscontrati 15 contagi a Fondi, 10 a Cisterna, Priverno e Sermoneta, 7 a Formia e Pontinia, 5 a Gaeta e Sabaudia, 4 a Bassiano e Roccagorga, 2 rispettivamente a Cori, Itri, Lenola, Minturno e Roccasecca dei Volsci, infine 1 a Maenza, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sonnino e Sperlonga.

Questa la situazione aggiornata in provincia: sono 5789 gli attuali positivi con 165 pazienti che sono ricoverati presso strutture ospedaliere (3 in meno rispetto alla giornata di ieri) e 5624 persone che sono in cura presso il proprio domicilio. Sono 68 i guariti nelle ultime 24 ore che fanno salire il totale a 1768, 120 i decessi da marzo, 65 nel solo mese di novembre. I contagi da inizio pandemia in tutta la provincia sono 7677.