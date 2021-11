Coronavirus, altri 121 contagi in provincia. A Latina sono 30 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Non si abbassa il numero dei nuovi casi di Coronavirus in provincia di Latina. Nelle ultime 24 ore, come segnala il bollettino diffuso dalla Asl oggi, domenica 21 novembre, sono stati rilevati 121 contagi: a fare la parte del leone sono ancora Latina con 30 nuovi positivi, e Aprilia con 19, a seguire Formia con 14. Ci sono stati poi 9 casi a Priverno e altrettanti a Sezze, 8 a Cisterna, 5 a Fondi, 4 a Minturno, Sermoneta e Sonnino, 3 a Sabaudia, Itri e Terracina, 2 a Roccasecca dei Volsci, 1 ciascuno a Cori, Pontinia, Ponza e Santi Cosma e Damiano.

Nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi ma 3 nuovi ricoveri e 25 guarigioni.

Sul fronte delle vaccinazioni ne sono state somministrate 1768 delle quali 263 sono prime dosi, 392 seconde dosi e 1113 terze dosi.