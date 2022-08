Coronavirus, in provincia 92 nuovi casi. Il rapporto tra positivi e tamponi supera il 26%

Sono 92 i contagi scoperti nelle ultime 24 ore in provincia di Latina, a fronte però di appena 346 test effettuati e con un rapporto tra positivi e tamponi pari al 26,58%. I casi accertati dall'inizio del mese ad oggi arrivano ora a quota 6.140.

Nel dettaglio, il comune capoluogo conta oggi, lunedì 22 agosto, 35 nuovi casi di Covid mentre i contagiati sono 11 nella città di Aprilia, poi 9 a Cisterna, 3 a Cori e uno ciascuno a Fondi e Formia; 2 invece i casi a Monte San Biagio e Pontinia, 5 a Priverno, uno solo a Prossedi e uno anche a Roccagorga, 3 invece nel comune di Sabaudia, ancora uno a Sermoneta, poi 10 a Sezze, uno anche a Sonnino e 6 a Terracina. Solo 16 i comuni coinvolti su 33.

Non risultano nuovi decessi rispetto agli 11 già registrati dal 1 agosto e il bollettino della Asl non segnala neanche ulteriori ricoveri nelle ultime 24 ore. I guariti, al pare dei nuovi positivi, sono invece 92. Restano a zero le vaccinazioni.