Coronavirus, confermato un nuovo contagio a Formia. Il sindaco: "Asl al lavoro per contenere i casi"

Confermato un nuovo caso di covid nel comune di Formia. Il bollettino della Asl di Latina del 22 luglio segnala un altro paziente infettato dal virus che fa salire il totale dei casi a 591, con un indice di prevalenza del 10,27. Non si registrano però nuovi decessi, fermi a 37, e ci sono invece due guariti, per un numero complessivo di 518. Gli attuali positivi sono quindi 36, di cui 16 trattati a domicilio e 20 ricoverati ma nessuno in terapia intensiva.

Per quanto riguarda il nuovo caso segnalato a Formia, il sindaco Paola Villa ha spiegato che continua il lavoro della Asl pontina per circoscrivere i contagi, seguendo una mappatura dei link dei positivi.

"Abbiamo un'altra persona positiva, legata al caso di Minturno e ad uno dei casi di Formia - ha spiegato il primo cittadino Villa - Parliamo dello stesso ambiente di lavoro. La persona è già da tempo in quarantena, pertanto i suoi contatti sono stati circoscritti già da alcuni giorni. Questi casi ci confermano la presenza del virus, ci confermano il buon successo delle terapie domiciliari, ma soprattutto ci indicano che la tecnica dei link immediata seguita da tamponi, permette di contenere i contagi. Mi preme sottolineare che nessun locale di Formia è stato posto sotto sequestro, che nessuno ha in alcun modo incentivato con comportamenti scorretti i casi positivi che abbiamo avuto, anzi va sottolineata l'estrema serietà e professionalità dei gestori di mettersi a disposizione delle forze dell'ordine e dell'Asl per circoscrivere il virus. Noi continuiamo ad avere alta l'attenzione e soprattutto a mantenere le distanze che più di ogni altra cosa, sembra essere il rimedio preventivo migliore. Noi continuiamo ad avere alta l'attenzione senza perdere il senso di comunità e della realtà".