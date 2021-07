Coronavirus: la provincia conta 56 contagi, 40 dei quali tra Latina, Formia e Gaeta

Continuano ad essere alti in provincia i contagi, che oggi, 22 luglio, si attestano ancora sulla soglia dei 50 casi. Sono per la precisione 56 distribuiti da nord a sud del territorio per un totale di 13 comuni coinvolti.

Ben 15 positivi sono stati accertati nel comune di Gaeta, 13 a Latina e 12 a Formia, 4 sono invece a Terracina, 2 ad Aprilia, Sabaudia e Sperlonga, uno ciascuno nei comuni di Cisterna, Fondi, Lenola, Minturno, Priverno e San Felice Circeo. Nel mese di luglio, si arriva così a sfiorare la soglia dei 300 casi (295).

Sono stati inoltre ancora tre i ricoveri ospedalieri ma nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Il bollettino della Asl riporta poi 26 guariti e 5.987 somministrazioni di vaccino.