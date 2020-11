Coronavirus: 236 nuovi casi in provincia e altre quattro vittime del covid da Latina e Fondi

Sono ancora stabilmente molte oltre quota 200 i nuovi positivi in provincia di Latina: 236 per la precisione distribuiti in 24 comuni. Il maggior numero di cassi arriva ancora una volta dal capoluogo, che oggi, 22 novembre, ne conta 63 (ieri e il giorno precedente erano 71). Ci sono poi altri 40 contagi nella città di Aprilia, 27 nella città di Formia, 21 a Terracina, 16 a Cisterna, 15 a Fondi.

A seguire, altri casi si registrano nei comuni di Castelforte (1), Cori (1), Gaeta (6), Itri (5), Lenola (3), Minturno (5), Norma (2), Pontinia (6), Ponza (1) Priverno (10), Prossedi (1), Rocca Massima (1), Roccasecca dei Volsci (1), Sabaudia (4), Santi Cosma e Damiano (2), Sermoneta (1), Sezze (2), Sonnino (2).

Ancora elevato il numero di decessi: nelle ultime 24 ore sono morti due pazienti che risiedevano a Fondi e altri due che vivevano a Latina. Con questi nuovi dati il numero totale delle vittime del covid sale a 124 dall'inizio della pandemia, oltre la metà nel solo mese di novembre (69).

I pazienti complessivamente contagiati da marzo ad oggi sono ormai quasi 8mila: 7913 per la precisione, di cui 5997 attuali positivi. Sono 5.832 i pazienti seguiti nel proprio domicilio e 165 i ricoverati. Ventiquattro in più nelle ultime 24 ore i guariti per un totale 1792, mentre l'indice di prevalenza è salito a 137,56.