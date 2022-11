Coronavirus, la curva tocca di nuovo i 660 casi: il dato più alto degli ultimi mesi

Superano addirittura quota 600 i nuovi contagi registrati nella provincia di Latina nella giornata di oggi, martedì 22 novembre. I positivi riportati sul bollettino della Asl di oggi sono infatti 664, forse il dato più alto degli ultimi tre mesi. I test di riferimento ammontano a 2.446 e il rapporto tra positivi e tamponi si attesta intorno al 27,14%.

Come conseguenza dell'elevato numero di tamponi processati aumentano i casi in tutti i comuni del territorio, tanto che la città di Latina arriva a quota 190. I numeri più elevati arrivano poi da Aprilia, con 72 contagi, Terracina con 63, Cisterna con 61, Formia con 34, Cori con 25. A seguire, sono poi 3 i casi scoperti a Bassiano e Castelforte, uno a Castelforte, 8 a Fondi, 17 a Gaeta, 13 a Itri, 3 a Lenola, 2 a Maenza, altri 20 nel comune di Minturno, uno solo a Monte San Biagio e 4 a Norma; ancora 17 a Pontinia, uno solo a Ponza e 18 a Priverno, 2 a Rocca Massima e 3 a Roccagorga, 29 a Sabaudia e 9 a San Felice Circeo; 2 i casi a Santi Cosma e Damiano, 17 quelli accertati nel comune di Sermoneta e 24 a Sezze; sono poi 7 a Sonnino, 8 a Sperlonga, 6 a Spigno Saturnia, uno anche a Ventotene. Per un totale di 31 comuni coinvolti. Il dato complessivo dei contagi dall'inizio del mese arriva a 7.318.

Per quanto riguarda gli altri dati riportati sul bollettino, non si registrano ulteriori decessi rispetto ai 5 di novembre (sono invece 919 i morti complessivi della pandemia in provincia). Due sono i pazienti che hanno avuto necessità di ricovero ospedaliero, 91 le persone risultate guarite nelle ultime 24 ore. Infine, 175 sono state le vaccinazioni effettuate.