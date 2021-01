Coronavirus, altri 174 contagi in provincia. Ma ci sono oltre mille guariti

Torna a crescere anche se non in maniera esagerate la curva dei contagi da Covid in provincia di Latina. Nelle ultime 24 ore sono 174 i casi segnalati nel bollettino diffuso dalla Asl oggi, 23 gennaio. Nello stesso arco temporale si sono anche registrati tre decessi, 2 a Cisterna e uno a Latina.

Il maggior numero di nuovi casi si registra a Latina con 39 contagi; poi ci sono Aprilia con 21, Fondi con 15, Formia e Sezze con 14, Sabaudia e Terracina con dieci contagi ciascuno, e ancora 8 a Minturno, 7 a Cisterna e altrettanti a Priverno, 6 a Pontinia, 4 a Sonnino e Itri, 3 a Roccagorga, 2 a Cori, 1 a Bassiano, Castelforte, Gaeta, Lenola, Ponza, Roccasecca dei Volsci e San Felice Circeo.

A questi vanno aggiunti, come precisa la Asl, altri 557 positivi frutto di un’attività di recupero dati provenienti da tamponi effettuati presso laboratori privati. Si tratta di tamponi effettuati da pazienti pontini in strutture private fuori dalla provincia di Latina i cui esiti sono sdtati comunicati all'Azienda sanitaria soltanto nei giorni scorsi.

Sale quindi a 19.024 il numero dei cittadini residenti in provincia di Latina che sono stati contagiati dal virus dall'inizio della pandemia. Le vittime pontine invece sono complessivamente 321.

Per quanto riguarda invece i pazienti guariti, sono stati 1004 nelle ultime 24 ore.