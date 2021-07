Coronavirus, la corsa non si arresta: 84 casi in 24 ore. Salgono anche i ricoveri

Non si arresta la salita del covid sul territorio pontino e continua anzi a coinvolgere sempre più comuni, comprese le isole che da mesi ormai non registravano nuovi contagi. Oggi la curva si alza fino a sfiorare di nuovo la soglia dei 100 casi: sono 84 per la precisione e coinvolgono complessivamente ben 20 comuni.

Il dato più elevato arriva da Latina che ne conta 15, seguito dal comune di Formia con 13 positivi e da Gaeta e Sezze entrambi con 8 contagi. Sette i contagi accertati poi nei comuni di Aprilia e Terracina, 6 a Sabaudia, 3 a Fondi e Minturno, 2 a Monte San Biagio, Itri e Sermoneta, uno rispettivamente a Cisterna, Cori, Lenola, Maenza, Ponza, San Felice, Sperlonga e Ventotene. Il conto complessivo dei 23 giorni di luglio sale ora a 379 contagi.

Cominciano a salire anche i numeri dei ricoveri ospedalieri, che nelle ultime 24 ore sono stati 8 ma non ci sono nuove vittime del virus. I guariti ammontano invece a 31 e le dosi di vaccino somministrate sono state 5.635.