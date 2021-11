Coronavirus, 76 nuovi positivi e due morti in provincia di Latina. Da novembre 1.776 contagi

In provincia di Latina sono 76 i nuovi casi di covid accertati nella giornata di oggi, martedì 23 novembre, distribuiti su 18 comuni. E si registrano purtroppo anche due vittime.

Sale ancora il numero di positivi nel comune di Aprilia, dove è stato prorogato di un'altra settimana, con una specifica ordinanza del sindaco Antonio Terra, l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. Qui i nuovi contagi sono 22. Nel capoluogo invece si contano 14 casi, mentre 6 sono a Cisterna. Il bollettino della Asl riporta inoltre 5 contagi a Cori, 4 a Terracina, 3 nei comuni di Itri, Priverno e Sezze, 2 rispettivamente a Fondi, Formia, Pontinia, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo e anche sull'isola di Ventotene. Un solo contagio infine riguarda Gaeta, Minturno, Sabaudia e Sermoneta. Il bilancio complessivo del mese di novembre arriva così a 1.776 cittadini positivi.

Ancora due le vittime del covid: hanno perso la vita un paziente di Aprilia e una persona residente a Castelforte, che portano a 17 il conto delle vittime del virus dall'inizio di novembre a oggi e a 666 quello totale dall'inizio della pandemia.

Il report della Asl segnala inoltre 86 nuove guarigioni e due ricoveri al Goretti nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda infine le vaccinazioni, sono state ieri 1.559, di cui 1.106 per terza dose, 277 per seconde dosi e infine 176 per prima dose.