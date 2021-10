Coronavirus, ancora 29 casi in 13 comuni pontini. Calano le somministrazioni di vaccino

Sono 29 i contagi accertati fra i residenti della provincia di Latina, distribuiti in 13 comuni. Dopo il picco dei 19 positivi di ieri, anche oggi, 23 ottobre, è la città di Aprilia a segnalare il dato più alto: 8 casi in 24 ore, in gran parte dovuti a contatti scolastici e familiari.

Seguono i comuni di Cori e di Latina, ognuno con 4 contagi, mentre 2 sono i contagi a Fondi, Maenza e Terracina. Un solo tampone positivo infine è stato riscontrato rispettivamente nei centri di Formia, Norma, Rocca Massima, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Spigno Saturnia.

Ammontano inoltre a 90 le nuove notifiche di guarigione riportate nel bollettino della Asl e un solo paziente ha avuto necessità di cure ospedaliere. Calano le somministrazioni di vaccino, che sono state 888 nelle ultime 24 ore.