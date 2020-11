Coronavirus, nuova impennata: 309 casi in provincia, quattro morti. In aumento i ricoveri

Nuovo picco di contagi nel territorio pontino. La curva dei casi continua a salire e anche oggi, 24 novembre, sono ben 309 i nuovi positivi riportati nel bollettino della Asl e distribuiti questa volta in 27 comuni.

Tantissimi ancora i casi nella città capoluogo: ieri erano 83, oggi 71. Gli altri contagi sono poi distribuiti ad Aprilia (35), Castelforte (3), Cisterna di Latina (16), Cori (8), Fondi (16), Formia (35), Gaeta (6), Itri (7), Lenola (4), Maenza (1), Minturno (24), Monte San Biagio (3), Norma (3), Pontinia (9), Priverno (9), Rocca Massima (2), Roccagorga (4), Sabaudia (2), San Felice Circeo (1), Santi Cosma e Damiano (2), Sermoneta (2), Sezze (12), Sonnino (3), Sperlonga (1), Spigno Saturnia(5) e Terracina (25).

Ancora quattro poi i decessi, per un totale di 131, registrati nei comuni di Gaeta, Itri, Roccagorga, Sezze.

I casi totali trattati in provincia di Latina dall'inizio della pandemia sono arrivati ora a 8479, con indice di prevalenza di 147,40. I pazienti attualmente positivi sono 6412, di cui 6238 seguiti in isolamento domiciliare, 174 invece ricoverati, in netto aumento nelle ultime 24 ore. In aumento anche i guariti, che sono 121 in più nelle ultime 24 ore per un totale di 1936 pazienti negativizzati.