Coronavirus, sale la curva: 137 contagi e numeri alti a Latina e Aprilia. Muore un altro paziente

Schizza ancora verso l'alto la curva del covid in provincia di Latina, passata da 76 casi di ieri a 137 di oggi, mercoledì 24 novembre. I contagi si diffondono in quasi tutti i comuni del territorio: ben 24 sono infatti coinvolti da casi di positività. Su tutti spiacca questa volta il comune di Latina, che conta 37 contagi, seguito ancora da Aprilia in cui ne sono stati accertati invece 20.

Undici poi i casi registrati a Priverno, 9 quelli di Cisterna, 8 a Formia e Terracina, 7 a Fondi e a Sonnino, 4 nel comune di Cori, 3 invece a Roccasecca dei Volsci, Sabaudia e Sezze, 2 a Monte San Biagio, San Felice Circeo, Ponza, Sermoneta, Spigno Saturnia, uno infine rispettivamente a Itri, Lenola, Minturno, Norma, Pontinia, Prossedi, Roccagorga. Numeri importanti dunque, che fanno salire complessivamente a quota 1.913 il totale dei positivi registrati tra i comuni pontini dall'inizio di novembre ad oggi.

Cresce purtroppo anche il bilancio delle vittime. Un altro decesso, dopo i due di ieri, è stato infatti riportato sul bollettino della Asl, il 18° di novembre. Si tratta di un paziente che era residente a Formia.

Due invece i ricoveri per covid disposti nelle ultime 24 ore all'ospedale Goretti di Latina, solo 38 i cittadini risultati guariti. Le vaccinazioni invece sfiorano di nuova quota duemila: sono per la precisione 1.984. Di queste, 1.413 sono terze dosi, 343 seconde dosi, 228 prime dosi.