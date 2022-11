Coronavirus, 401 contagi e cinque pazienti ricoverati nell'arco di 24 ore

Ammontano a 401 i nuovi casi accertati fra i residenti della provincia di Latina nelle ultime 24 ore, su un totale di 1.597 test e un rapporto tra positivi e tamponi che si attesta intorno al 25,10%.

Il numero più alto di contagi si registra nella città di Latina, che conta 99 positivi, seguita dai 47 casi di Aprilia, A seguire sono 2 i positivi scoperti a Bassiano, altri 6 a Castelforte mentre salgono a 33 nel comune di Cisterna; 15 sono poi a Cori,9 a Fondi, 25 a Formia, 8 a Gaeta, 11 a Itri, ancora 2 a Lenola e 6 a Maenza, 14 invece a Minturno, 2 a Monte San Biagio, uno solo nel comune di Norma, 15 in quello di Pontinia; un contagio si registra anche sull'isola di Ponza, 7 a Priverno, uno anche a Prossedi, salgono poi a 20 i casi a Sabaudia, 6 a San Felice, 3 a Santi Cosma e Damiano e 9 nel territorio di Sermoneta; a Sezze 24, 8 invece nel comune di Sonnino, uno a Sperlonga, 5 a Spigno Saturnia, infine 26 a Terracina. Per un numero complessivo di 8.038 contagi accertati in provincia dall'inizio di novembre,

Non si segnalano nuovi decessi rispetto ai 6 già conteggiati dal 1 novembre (920 le vittime totali della pandemia), ma il bollettino della Asl riporta 5 nuovi ricoveri nell'arco di 24 ore. Le notifiche di guarigione sono invece 69 e infine 136 le dosi di vaccino somministrate.