Coronavirus Latina: 50 contagi in un giorno in provincia, nuovo boom ad Aprilia

Sono in crescita, rispetto alle scorse 24 ore, i contagi giornalieri da coronavirus in provincia di Latina, tornando sui numeri fatti registrare nei giorni scorsi: sono 50, infatti, i casi comunicati oggi, domenica 24 ottobre, dalla Asl con il consueto bollettino, accertati in 14 diversi comuni. Un altro balzo in avanti della curva con il totale delle positività riscontrate in tutto il territorio pontino da inizio mese che supera anche quota 700 (sono 706 con una media di oltre 29 ogni giorno).

Pesano sul bollettino di oggi i casi registrati nel territorio di Aprilia, ben 21, che resta il dato più alto dell’intera provincia anche oggi; altri 5 contagi sono a Latina, 3 nei comuni di Cisterna, Fondi, Formia e Sonnino; 2 a Cori, Lenola, San Felice Circeo e Sermoneta e uno infine a Bassiano, Monte San Biagio, Pontinia e Sezze.

Nessun decesso è riportato nel bollettino di oggi (3 sono quelli comunicati dalla Asl dall’inizio del mese), mentre nelle scorse 24 ore è stato effettuato un solo nuovo ricovero (sono 32 dall’inizio di ottobre) ed è stata notificata una sola nuova guarigione.

In ripresa rispetto al dato dell’ultimo report della Asl quello delle vaccinazioni che nella giornata ieri in tutto il territorio provinciale sono state 1.231.