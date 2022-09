Coronavirus Latina, ancora 203 nuovi casi in provincia

Ammontano a 203 i nuovi casi di coronavirus accertati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. I numeri sono contenuti nel bollettino diffuso dalla Asl oggi, sabato 24 settembre.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale è Latina a far registrare il maggior numero di contagi, 48 in tutto. 19 invece nel comune di Aprilia, 18 a Cisterna, 9 Cori, 2 a Fondi, 22 Formia, 6 Gaeta, 4 a Itri, uno a Lenola; 5 sono invece i contagi registrati nel comune di Maenza, e quelli di Minturno e altrettanti a Monte San Biagio, 6 a Pontinia, 8 a Priverno, 2 a Prossedi, 7 a Roccagorga, 2 a Roccasecca dei Volsci; 12 invece i casi a Sabaudia, 4 a Sermoneta, 9 a Sezze, uno a Sonnino infine 14 a Terracina.

Nelle ultime 24 ore non si è registrato alcun decesso. Le guarigioni certificate sono 33 e c’è stato un solo ricovero presso l’ospedale Goretti.

Le vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 sono 89 delle quali 68 quarte dosi.