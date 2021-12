Coronavirus, contagi fuori controllo: 511 positivi, 200 dei quali a Latina. Un morto e 10 ricoveri

Record di casi il giorno di Natale in provincia di Latina: 511 i nuovi positivi, una cifra che in due anni di pandemia non era stata mai raggiunta. Un'impennata mai registrata prima riguarda anche la città di Latina: ben 197 casi nelle ultime 24 ore. Un aumento spaventoso che riguarda praticamente tutti i comuni pontini. Ad Aprilia i contagi sono 55, 37 invece a Terracina,29 a Cisterna e a Sezze, 24 a Formia, 23 a Fondi, 21 a Priverno, 16 a Sabaudia, 13 a Pontinia,11 a Sermoneta. Undici comuni con numeri a doppia firma, mentre gli altri dati risultano più contenuti: 7 i positivi a Prossedi, 6 a Cori, 5 nei territori di Itri, Minturno e San Felice Circeo, 4 a Gaeta, Maenza, Santi Cosma e Damiano, 3 a Roccagorga e Sonnino, 2 a Monte San Biagio, Norma, Roccasecca dei Volsci, Sperlonga, mentre un solo caso è stato accertato a Castelforte e Rocca Massima. Per un totale di 27 comuni coinvolti.

I contagi complessivi nei 25 giorni del mese di dicembre hanno sfiorato quota 5mila, sono per la precisione 4.941. Salgono inoltre a 24 i decessi dall'inizio di dicembre, con una nuova vittima nel capoluogo, Ben 10 inoltre i ricoveri ospedalieri al Goretti, mentre si segnala una sola guarigione nelle ultime 24 ore.

Le vaccinazioni sono poi oltre quota 3mila, 3.143 per la precisione, di cui 123 prime dosi, 507 seconde, 2.513 richiami booster.